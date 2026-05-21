Le Naturéum à Lausanne expose la nature à l’origine de l’innovation

Keystone-SDA

La nouvelle exposition au Naturéum (Muséum cantonal des sciences naturelles) à Lausanne invite le public à explorer comment le vivant et le minéral inspirent la créativité et stimulent l'innovation technique. "Mimêsis - La nature aux origines de l'innovation" est à découvrir au Jardin botanique cantonal jusqu'au 11 avril 2027.

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(Keystone-ATS) «Pour inventer, il faut souvent commencer par observer. Une feuille de lotus qui se nettoie toute seule, un gecko capable d’adhérer au plafond, une moule solidement ancrée au rocher. Autant de phénomènes naturels dont l’étude suggère des textures, des formes, des couleurs et des structures innovantes», indique jeudi le musée dans un communiqué. L’expo interroge aussi la place de ces inventions dans une perspective de durabilité.

De la structure des alvéoles à l’origine de matériaux légers aux plumes des chouettes qui rendent les trains plus silencieux, elle révèle «une nature à la fois ingénieuse et source inépuisable de création». Le biomimétisme – qui s’inspire du vivant – et le géomimétisme – qui s’appuie sur les propriétés des minéraux – permettent ainsi de concevoir des solutions techniques dans des domaines variés: architecture, médecine, design ou ingénierie.

Regard critique aussi

«Cette exploration scientifique et ludique, qui repose sur des exemples concrets, nous invite aussi à porter un regard nuancé sur l’utilité de certaines innovations et sur leur apport réel à un mode de vie plus respectueux de la nature. Mimêsis est donc également une invitation à regarder le monde autrement», selon les responsables.

Mais pas seulement. L’exposition propose aussi une lecture plus critique. Toutes les innovations puisées dans la nature ne sont pas nécessairement durables, ni véritablement utiles. Certaines relèvent davantage de «l’imitation superficielle» ou de «l’argument marketing» que d’une authentique démarche d’inspiration naturelle.

A travers des objets, des spécimens, des dispositifs interactifs et des exemples contemporains, le parcours au jardin botanique explore «la richesse de l’inspiration technique tirée du vivant et du minéral tout en interrogeant ses limites».