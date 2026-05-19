Le NIFFF va proposer six séances d’open air à Neuchâtel

Keystone-SDA

Le Festival international du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF), dont la 25e édition va se tenir du 3 au 11 juillet, va proposer à nouveau un open air sur la place des Halles. Six séances gratuites permettront de voir ou revoir des grands classiques et populaires du cinéma.

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(Keystone-ATS) Un écran géant de 18 mètres, déployé à l’extrémité sud de la place, fera des Halles un cinéma à ciel ouvert capable d’accueillir jusqu’à 800 personnes. Le public prendra place sur des transats, des chaises ou sur les terrasses des restaurants. Une disposition repensée permettra aux festivaliers «de profiter des projections sur toute la longueur de la place», ont indiqué mardi le NIFFF et la Ville de Neuchâtel.

Côté programmation, le NIFFF proposera «RRR», qui sera présenté par S. S. Rajamouli en personne. Les cinéphiles pourront aussi revoir «Mulholland drive» de David Lynch ou «Shrek».

Deux films, au cœur de la rétrospective 2001 seront aussi projetés, à savoir «Shaolin soccer» ou «Goal of the dead». «Ils font la part belle au football mutant et déchaîné», peut-on lire dans le communiqué. Un dernier film surprise sera annoncé prochainement.

Au-delà des séances de cinéma, l’open air permettra de suivre cinq rencontres du Mondial de football, retransmises sur la place des Halles.