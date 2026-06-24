Le niveau de danger canicule relevé à 4 en plaine au Tessin

Keystone-SDA

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Le niveau de danger canicule a été relevé de 3 à 4 dans une bonne partie du Tessin mercredi. Mardi, la zone de fort danger (4) avait déjà progressé sur le plateau suisse alors qu'une bonne partie de la Suisse romande connaissait déjà cette situation.

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(Keystone-ATS) En plus de la Plaine du Tessin, il s’étend désormais au nord du Plateau, à la vallée du Rhin dans les cantons des Grisons et de Saint-Gall, à l’Arc lémanique jusqu’à Orbe, au Valais central, à la région des Trois-Lacs et à celle s’étendant de Bâle au nord du district de Delémont.

A 11h00 mercredi, il faisait déjà 31,1 degrés à Wynau (BE), la température la plus élevée enregistrée à cet instant, et 30.0 degrés à Bâle/Binningen. En Suisse romande, Neuchâtel était la plus chaude avec 29,9 degrés, devant Pully (VD), 29,2 degrés et Delémont, 28,7.

Le degré 4 correspond à un «fort danger», selon MétéoSuisse. Concrètement, il s’agit d’une vague de chaleur où les températures dépassent les 27 degrés pendant au moins trois jours consécutifs, sans rafraichissement significatif la nuit. Durant cette période, il existe un risque important de troubles circulatoires et de malaise physique.

Cette chaleur n’est pas pour réduire le danger d’incendie, déjà marqué (niveau 3 sur 5) dans presque toute la Suisse. Seules les Alpes vaudoises, la Haute Engadine (GR) ainsi que les cantons de Schwyz et de Schaffhouse sont encore placés en niveau de danger 2 sur 5. En revanche, une grande partie du Valais, le nord des Grisons et le Liechtenstein font face à un danger fort (4 sur 5), voire très fort (5 sur 5).