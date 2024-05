Le nombre d’exploitations agricoles recule en Suisse, la part du bio augmente

1 minute

(Keystone-ATS) La Suisse comptait 47’719 exploitations agricoles en 2023, soit 1,3% de moins qu’un an plus tôt. Celles-ci sont toujours plus nombreuses à pratiquer la production bio: leur part s’élève désormais à 16,5% et elles couvrent un cinquième de la surface agricole utile.

En 2023, 7896 exploitations agricoles cultivaient leurs terres selon les directives de l’agriculture biologique, soit 77 de plus que l’année précédente (+1%), indique l’Office fédéral de la statistique (OFS) mardi. Un ralentissement est toutefois à noter par rapport aux années 2019 à 2022, précise-t-il.

Les paysans bio disposent d’une surface cultivable de 190’000 hectares, soit 3700 hectares de plus qu’en 2022 (+2,0%). Cela correspond à près d’un cinquième (18,2%) de la surface agricole utile de la Suisse. Les exploitations biologiques sont légèrement plus grandes que la moyenne (24,1 hectares, contre 21,8 hectares).