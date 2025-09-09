La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le nombre de faillites a bondi en août

Keystone-SDA

En août, 1209 entreprises ont mis la clé sous la porte en Suisse, soit près de 54% de plus sur un an. Une des explications serait que les institutions de droit public poursuivent aussi les entreprises en défaut de paiement pour faillite, selon Creditreform.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Depuis le début de l’année, les procédures ont concerné 8924 sociétés, soit une hausse de 22%, selon le communiqué paru mardi. Creditreform table sur plus de 15’000 sociétés en insolvabilité en 2025.

Sur huit mois, les cantons de Saint-Gall et de Vaud ont connu une forte hausse, tandis que Bâle-Campagne, Glaris, Uri ou le Tessin ont reculé et que les cantons de Berne, Zurich et de Schaffhouse ont enregistré des taux inférieurs à la moyenne.

Dans le même temps, 36’650 nouvelles entreprises ont été comptabilisées de janvier à août, soit un gain de 4,1%. «Un nouveau record de plus de 55’000» nouvelles entités est jugé possible. Les radiations ayant augmenté de manière similaire, la croissance nette ne devrait toutefois concerner 21’700 sociétés, au niveau des cinq dernières années.

Le spécialiste du recouvrement note aussi que les faillites personnelles sont en hausse depuis janvier de 4% à 6257. En 2025, plus de 9000 pourraient être comptabilisées.

