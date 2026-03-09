Le nombre de nuitées hôtelières a progressé en janvier

Keystone-SDA

L'hôtellerie suisse a enregistré davantage de nuitées en entame de 2026. Tant les touristes étrangers que les locaux ont davantage séjourné dans les établissements du pays.

2 minutes

(Keystone-ATS) Au cours du mois sous revue, 3,3 millions de nuitées ont été comptabilisées, ce qui correspond à une hausse de 2,6% ou de 85’000 nuitées par rapport à la même période de l’année précédente, selon les résultats provisoires de l’Office fédéral de la statistique (OFS) parus lundi. Une première estimation faisait état d’une progression de 2,1%.

La demande a été à nouveau portée par la clientèle étrangère, pour laquelle les nuitées se sont inscrites en hausse de 2,9% à 1,6 million. Les hôtes locaux ont aussi été plus nombreux, avec 1,7 million de nuitées, soit un gain de 2,4%.

La présence des touristes allemands, italiens et britanniques s’est faite plus forte, mais ce sont surtout les Américains (+8%), les Belges (+10%) et les ressortissants issus des pays du Golfe (+14%) qui ont enregistré d’importantes progressions. A l’inverse, la présence des Chinois s’est effondrée de 30%. Les Néerlandais ont aussi boudé la destination helvétique (-7%).

Les Grisons ont attiré 22% de la demande, devant le Valais et la région zurichoise (15% chacun), la région bernoise (13%) quand Genève a atteint une part de 9%, juste devant Lucerne et le lac des Quatre-Cantons. Le canton de Vaud a comptabilisé une part proche de 6% et le Tessin 2%.

L’an dernier, l’hôtellerie suisse a enregistré 43,9 millions de nuitées, soit une hausse de 2,6% par rapport à 2024.

Pour 2026, Suisse Tourisme prévoyait fin février – avant la guerre en Iran, au Moyen et au Proche-Orient puis les perturbations aériennes qui en ont découlé – une stagnation du tourisme dans le pays.