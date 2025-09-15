Le nombre de nuitées hôtelières augmente encore en août
Le nombre de nuitées hôtelières devrait avoir encore progressé en août, selon l'OFS. Cette progression suit celle du mois de juillet et confirme une tendance à la hausse enregistrée depuis le début de l'année.
(Keystone-ATS) En comparaison annuelle, le nombre de nuitées a grimpé de 2,3% au cours du mois sous revue, selon une première estimation de l’Office fédéral de la statistique (OFS) publiée lundi.
Cette évolution est attribuée essentiellement à l’afflux de visiteurs étrangers (+5,2%). Le nombre de visiteurs autochtones a en revanche fléchi (-1,1%).
Depuis le début de l’année. De janvier à juin, l’hôtellerie suisse a enregistré 25,3 millions de nuitées, en hausse de 1,6%.
L’OFS publiera une seconde estimation à la fin du mois.