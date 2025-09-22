La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le nombre de nuitées hôtelières progresse encore en août

Keystone-SDA

Le nombre de nuitées hôtelières a augmenté en août, selon une seconde estimation de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiée lundi. Cette progression suit celle du mois de juillet et confirme la tendance haussière depuis le début de l'année.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En comparaison annuelle, le nombre de nuitées a avancé de 3,3% au cours du mois sous revue, rapporte un communiqué. La progression était attendue à 2,3% dans une première estimation publiée mi-septembre.

Cette évolution est attribuée essentiellement à l’afflux de visiteurs étrangers (+6,2%), notamment en provenance de Chine et des Etats-Unis. Le nombre de visiteurs autochtones a en revanche reculé (-0,2%).

Depuis le début de l’année, l’hôtellerie suisse a enregistré 25,3 millions de nuitées, en hausse de 1,6%. Le record de 42,8 millions, atteint l’année dernière, semble être en bonne voie.

L’OFS publiera les données définitives le 3 octobre.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision