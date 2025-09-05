La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le nombre de nuitées hôtelières progresse encore en juillet

Les établissements hôteliers helvétiques ont vu leur fréquentation croître en juillet, prisés tant par les visiteurs étrangers que par les Suisses. La tendance est aussi à la hausse depuis le début de l'année, avant tout tirée par les touristes internationaux.

(Keystone-ATS) Au cours du mois sous revue, 4,9 millions de nuitées ont été enregistrées, ce qui correspond à une hausse de 2,7% ou de 128’000 unités sur un an, selon les résultats provisoires de l’Office fédéral de la statistique (OFS) publiés vendredi.

Les touristes étrangers ont totalisé 2,7 millions de nuitées, soit un gain de 2,5%, et les hôtes suisses 2,2 millions de nuitées, en progression de 2,9%.

De janvier à juillet, la branche a enregistré 25,3 millions de nuitées, représentant une augmentation de 1,6% ou de 403’000 nuitées sur un an. Les visiteurs étrangers ont généré 13,1 millions de nuitées, en hausse de 2,9% ou de 367’000 unités. Le séjour des Suisses dans les établissements du pays a en revanche stagné à 12,3 millions de nuitées (+0,3%).

