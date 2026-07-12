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Le nucléaire profiterait à l’économie suisse, selon une étude

Une nouvelle centrale nucléaire générerait 1,6 milliard de francs de valeur ajoutée par an et plus de 2900 emplois en Suisse, selon une analyse de Bak Economics réalisée pour economiesuisse et publiée dimanche.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Pour une durée d’exploitation de 60 ans, les auteurs de l’étude estiment l’effet annuel sur la valeur ajoutée à environ 1,6 milliard de francs. Leurs calculs reposent sur un scénario prévoyant la mise en service d’une centrale nucléaire de type EPR en 2050.

Selon cette analyse, la phase de construction générerait une valeur ajoutée nationale de 7,4 milliards de francs, soit 51 % du coût total du projet. Le gain lié au renforcement de la sécurité d’approvisionnement est évalué à 520 millions de francs par an.

Les recettes des impôts directs atteindraient 95 millions de francs par an. Selon l’étude, chaque franc de subvention investi générerait 1,50 franc de PIB supplémentaire et 15 centimes de recettes fiscales.

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