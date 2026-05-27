La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Le nucléaire suisse reste dépendant de la Russie, dit Greenpeace

Les centrales nucléaires suisses restent dépendantes de la Russie pour leur approvisionnement en combustible, regrette Greenpeace. Remplacer l'uranium russe par le kazakh ne suffit pas pour rompre les liens. Axpo assure ne pas avoir de flux financiers vers la Russie.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le fournisseur d’électricité argovien a annoncé en février 2025 un partenariat avec Kazatomprom, la principale entreprise kazakhe du secteur de l’uranium, rappelle jeudi l’organisation environnementale. L’objectif est de rompre les liens avec Moscou sur toute la chaîne d’approvisionnement.

Même si les lieux d’extraction changent, la société russe Rosatom reste indispensable, regrette Greenpeace: la grande majorité de l’uranium extrait des mines du Kazakhstan est exportée via la Russie et le minerai est chargé sur des navires russes à St-Pétersbourg vers les ports européens.

Interrogé par Keystone-ATS, Axpo affirme qu’il n’y a pas de flux financiers «directs ou indirects» vers la Russie ou vers des parties russes issus des contrats avec Kazatomprom. Grâce à ses réserves, l’approvisionnement en combustible des centrales de Leibstadt et Beznau ne dépend plus des sources russes depuis 2022.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision