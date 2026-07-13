Le pétrole bondit face aux tensions au Moyen-Orient

Keystone-SDA

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Les cours du pétrole bondissent de près de 4% lundi après des frappes américaines sur l'Iran et l'annonce par Téhéran de la fermeture du détroit d'Ormuz.

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(Keystone-ATS) Vers 08h45, le cours du baril de West Texas Intermediate (WTI) nord-américain pour livraison en août, grimpait de 3,92% à 74,21 dollars.

Celui du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre, référence internationale, augmentait de 3,82% à 78,91 dollars.

Cette nouvelle embardée reflète la reprise des tensions géopolitiques: des affrontements entre les Etats-Unis et l’Iran ont repris ces derniers jours, alors que les deux pays avaient signé le 17 juin un protocole d’accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Le texte prévoyait une réouverture du détroit d’Ormuz par lequel transitait avant la guerre un cinquième du brut mondial. Sa quasi-paralysie durant le conflit avait provoqué une flambée des cours du pétrole, le baril de Brent s’envolant jusqu’à quelque 110 dollars.

Or, Téhéran considère que le détroit ne peut être traversé que selon ses conditions et a annoncé dimanche sa fermeture «jusqu’à nouvel ordre». Des navires ayant emprunté une route non autorisée par l’Iran ont subi des attaques.

Les Etats-Unis assurent de leur côté que le détroit reste ouvert. Ils ont lancé une nouvelle série de frappes contre la République islamique pour l’empêcher «d’attaquer les équipages civils et navires commerciaux».

«On peut aisément imaginer que la situation dégénère très rapidement. Bien sûr, le ton pourrait s’adoucir. Nous avons déjà vu ce scénario par le passé. Mais pour l’heure, les investisseurs sont contraints d’envisager le pire», observe Fawad Razaqzada, analyste de Forex.com.

«Ormuz ne constitue plus une voie maritime ouverte normale. C’est un couloir au fonctionnement partiel, assorti d’une prime de risque liée aux attaques. Les investisseurs vont désormais surveiller les volumes de transit plutôt que la rhétorique» des gouvernements, insiste Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Certes, «les prix actuels du pétrole reflètent toujours la conviction (du marché) que ni Washington ni Téhéran ne souhaitent une guerre régionale généralisée: le Brent reste bien en deçà de son pic atteint durant le conflit», tempère-t-il.

Mais «le marché n’a pas reconstitué de véritable marge de sécurité: la production mondiale demeure nettement inférieure aux niveaux d’avant-guerre, laissant moins de marge de manoeuvre en cas de nouvelle détérioration du trafic» dans le détroit, prévient M. Innes.