Le pétrole en chute libre avec les espoirs de paix au Moyen-Orient

Keystone-SDA

Les prix du pétrole plongeaient vendredi matin, les investisseurs semblant rassurés par la nouvelle volte-face du président américain Donald Trump au sujet de la guerre avec l'Iran.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le locataire de la Maison Blanche a assuré la veille qu’un «très bon accord» avait été conclu avec Téhéran et pourrait être signé dès ce weekend en Europe.

Vers 10h40, le baril de WTI reculait de 4,51% à 83,74 dollars et celui de Brent de 4,40% à 86,38 dollars. Pour les quelque 159 litres d’or noir de la mer du Nord, il s’agit d’un plus bas depuis début mars.

«Nous venons de trouver un très bon accord pour mettre fin à la guerre avec l’Iran et une fois les documents finalisés, ce qui devrait être fait dans les prochains jours, nous aurons probablement une signature, peut-être en Europe», a affirmé le milliardaire jeudi soir.

Trois mois «d’absurdités»

Téhéran a pour sa part indiqué vendredi ne pas avoir encore tranché sur l’accord annoncé par le président américain pour mettre fin à la guerre.

«Ce qui est incroyable, c’est qu’après trois mois de ces absurdités, les marchés continuent de réagir à des déclarations qui n’ont guère de fondement», a déploré l’analyste de Swissquote, Ipek Ozkardeskaya, dans un commentaire.

Pour les experts de la plateforme Trading Economics, les opérateurs restent prudents, «car même en cas de percée, d’importants obstacles resteraient à surmonter avant que les flux pétroliers ne reviennent pleinement à la normale, notamment le déminage du détroit d’Ormuz, la remise en service des champs de production à l’arrêt et la réparation des installations énergétiques endommagées par les attaques de drones et de missiles».