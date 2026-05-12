Le pétrole fait grimper les prix à la production et à l’importation

Keystone-SDA

Les prix à la production et à l'importation en Suisse ont accéléré en avril sur un mois, essentiellement en raison de la flambée des prix des hydrocarbures avec la guerre au Moyen-Orient.

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(Keystone-ATS) «Les prix ont augmenté avant tout pour les produits pétroliers et les hydrocarbures. Des hausses de prix ont également été observées pour les métaux et les produits semi-finis en métaux», ont indiqué mardi les experts de l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.

L’indice des prix à la production et à l’importation (PPI) a progressé en avril de 0,8% sur un mois à 100,5 points. Sur un an, l’indicateur a par contre enregistré une baisse de 2%.

Les prix à la production ont augmenté de 0,2% sur un mois, alors que ceux à l’importation ont enregistré un bond de 2,3%.

En mars, le PPI avait accéléré de seulement 0,2% en glissement mensuel et reculé de 2,7% par rapport au même mois de 2025.