Le Paillote Festival revient à Morges en mode raccourci et gratuit

Keystone-SDA

Après une absence de deux ans, le Paillote Festival sera de retour cet été au Parc de l'Indépendance à Morges (VD) pour sa 16e édition. Du 27 au 29 août, il proposera trois soirées gratuites faisant la part belle au rock et à la scène musicale régionale.

1 minute

(Keystone-ATS) «Pour cette nouvelle édition, 15 artistes se succéderont sur scène: 11 artistes suisses, dont plusieurs talents locaux, trois groupes venus de France et de Belgique, ainsi qu’une artiste croate», annoncent les organisateurs mardi dans un communiqué. Le groupe pop-rock helvétique Tafta, l’électro-blues des Français No Money Kids et l’artiste croate Vanja Sky figurent parmi les têtes d’affiche.

Outre le retour à la gratuité, un autre changement marquera l’édition 2026. Traditionnellement programmé sur quatre soirs durant le week-end du Jeûne fédéral, le festival a été raccourci d’un jour et avancé de quelques semaines. Les organisateurs espèrent ainsi bénéficier d’une météo plus clémente.