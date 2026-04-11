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Le Palp Festival s’empare du territoire valaisan dès le 24 avril

Keystone-SDA

Cimes, caveaux, alpages, usines ou encore vignes: la 16e édition du Palp Festival investira le territoire valaisan du 24 avril au 19 septembre. Au programme notamment: Yann Tiersen, Patrick Watson, Thylacine et Sébastien Tellier.

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(Keystone-ATS) La distillerie Morand à Martigny prendra des airs de jardin d’Eden le dernier week-end d’avril et lancera ainsi les festivités. S’y produiront Sniper, Kadebostany, Monkey Safari, Anouar Kaddour Cherif – El Mizan ou encore Jass.

La semaine suivante, ce sera au tour du Château de Venthône d’accueillir un bal masqué. Une soirée à «l’atmosphère chaloupée et veloutée» qui convie notamment ChewChew et Sabor a mi.

Le 9 mai, le festival s’exporte dans le Haut-Valais. Au menu: une balade musicale dans le parc naturel du Pfyn-Finges à Loèche, durant laquelle résonneront les prestations live de Melina Nora, Diggin’ et Bab L’Bluz.

Terroir, musique et patrimoine

Sébastien Tellier est attendu le samedi 16 mai à l’usine de Chandoline à Sion. Le concert doit clôturer les Caves Ouvertes qui se tiendront cette fin de semaine dans la capitale valaisanne.

Le Château de Mercier à Sierre sera, le 23 mai, le théâtre de «Dalida, Tzigane», par Barbara Pravi et Aälma Dili le. Broken Back, Hohnen Ford et Loris Mittaz s’y produiront également.

Le dernier week-end de mai, le Palp prendra place à Saillon. Les carnotzets du village accueilleront performances et concerts variés.

Yann Tiersen est attendu à Fully le 6 juin. L’auteur-compositeur et musicien français y présentera son nouveau projet en deux volets: d’abord en version piano l’après-midi dans un amphithéâtre viticole, puis en version électronique le soir à la Belle Usine.

Pour assister au concert de Patrick Watson, il faudra se rendre à Sion le 21 juillet. La «Schlösser» s’ouvrira ce jour-là jusqu’au 25 juillet. De nombreux autres événements se tiendront jusqu’à la fin de l’été. Randonnée et gastronomie s’invitent aussi volontiers dans le programme.

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