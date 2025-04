Le pape, en sortie à Rome, dit vivre Pâques « comme il peut »

"Je vis (Pâques) comme je peux", a déclaré jeudi le pape François, convalescent et toujours affaibli après une grave pneumonie. Il s'exprimait en marge d'une visite dans une prison du centre de Rome.

(Keystone-ATS) Interrogé par les journalistes à travers la fenêtre de sa traditionnelle Fiat 500 sur la manière dont il vivait cette année Pâques, que célèbreront dimanche les chrétiens du monde entier, le pape de 88 ans a répondu d’une voix essoufflée: « Je le vis comme je peux. »

« Chaque fois que j’entre dans ces lieux, je me demande: pourquoi eux et pas moi? », a-t-il ajouté en arrivant à la prison Regina Coeli, la plus grande de la capitale italienne, à l’occasion du Jeudi saint.

François, sensible à l’univers carcéral, est resté une trentaine de minutes dans cette maison d’arrêt délabrée et surpeuplée située dans le quartier touristique de Trastevere.

Accueilli par des cris et des applaudissements nourris, le pape, en fauteuil roulant mais sans canules nasales à oxygène, y a salué un par un quelque 70 détenus de différentes nationalités qui lui ont serré et embrassé la main et remis des cadeaux ou des intentions de prière, selon des images diffusées par le Vatican.

Pas de lavage de pieds

Contrairement aux années précédentes, le jésuite argentin – censé en théorie observer un strict repos de deux mois, sans activités publiques – ne s’est pas livré au traditionnel rite du lavement des pieds, qui commémore le geste du Christ pour les apôtres.

« Cette année, je ne peux pas le faire, mais je peux et je veux être près de vous. Je prie pour vous et vos familles », a déclaré le pape.

Depuis son élection en 2013, François effectue cette célébration en dehors du Vatican, dans des centres de détention pour mafieux repentis, pour femmes ou pour mineurs, auprès de malades ou de personnes marginalisées.

Dans la tradition chrétienne, le Jeudi saint commémore le dernier repas du Christ (la Cène) avec ses 12 apôtres. Il s’agit d’un temps fort de la Semaine sainte, qui fait mémoire des derniers jours du Christ avant sa résurrection à Pâques.

Rentré au Vatican le 23 mars après 38 jours d’hospitalisation pour une double pneumonie ayant menacé sa vie, François, dont l’état de santé s’améliore mais reste fragile, a progressivement repris les apparitions publiques ces derniers jours.

Il ne présidera toutefois pas la veillée pascale samedi soir ni la messe du dimanche de Pâques au Vatican, qui ont été déléguées à des cardinaux.