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Le pape clôture le consistoire par un vibrant appel à la paix

Keystone-SDA

Le pape Léon XIV a clôturé samedi soir le consistoire qui réunissait depuis la veille de nombreux cardinaux en lançant un vibrant appel pour la paix dans le monde. "La violence n'aura pas le dernier mot", a-t-il lancé.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Dieu désire la paix pour chaque nation et pour chaque peuple. C’est pour cette raison que nous ne devons pas nous résigner devant la violence», a-t-il déclaré.

«Dieu continue à ouvrir dans l’histoire des chemins pour l’avenir. Dieu continue à ouvrir dans l’histoire des chemins de réconciliation et de paix. Nous avons la responsabilité de les parcourir avec courage et d’aider le monde à les reconnaître», a ajouté Léon XIV.

Le pape américain venait de résumer les deux jours de travaux de ce consistoire, une assemblée réunie à huis clos, destinée à échanger sur le rôle de l’Eglise dans le monde ayant démarré vendredi matin.

C’est la deuxième fois que le pape convoque l’ensemble des 241 membres du collège des cardinaux, électeurs et non électeurs, basés à Rome ou répartis sur les cinq continents, depuis son élection en mai 2025. Cette méthode, qui se dessine comme un instrument central de Léon XIV, s’inscrit dans sa volonté affichée de promouvoir une gouvernance plus collégiale de l’Eglise catholique.

Alternant prières, travail en groupes et assemblées plénières, les cardinaux étaient invités à échanger lors de quatre sessions thématiques jusqu’à samedi après-midi, notamment sur la réponse de l’Eglise aux fractures sociales, économiques et politiques, selon un programme diffusé par le Vatican.

Dès l’ouverture, vendredi matin, le pape avait de nouveau relancé avec force son message anti-guerre. «La guerre n’est jamais digne de l’homme, et elle n’est jamais bénie par Dieu, car le Créateur nous a dotés d’intelligence et de volonté pour résoudre les conflits en tant qu’êtres humains et non comme des bêtes, peut-être dotées d’armes hypertechnologiques», avait déclaré Léon XIV.

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