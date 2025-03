Le pape commence à se passer d’assistance respiratoire

Keystone-SDA

Les médecins du pape, hospitalisé à Rome depuis plus d'un mois pour une double pneumonie, réduisent progressivement son assistance en oxygène. Le souverain pontife peut désormais se passer du soutien respiratoire pour de "courts moments", a annoncé lundi le Vatican.

1 minute

(Keystone-ATS) Le souverain pontife, âgé de 88 ans, se trouve toujours dans un état « stationnaire » et a passé la journée entre repos, prière, kinésithérapie motrice et respiratoire et « un peu de travail », a déclaré le service de presse du Vatican aux journalistes dans la soirée.

L’équipe médicale de l’hôpital Gemelli réduit progressivement le temps passé sous assistance en oxygène, dont il bénéficie via des canules nasales dans la journée et un masque couvrant le nez et la bouche la nuit.

Le flux d’oxygène, jusqu’ici décrit comme « à haut débit », est désormais alterné avec un flux réduit et le pape peut même s’en passer pour de « courts moments », notamment lorsqu’il se déplace, a-t-on précisé de même source.