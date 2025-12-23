Le pape demande une trêve d’un jour pour Noël dans le monde entier

Keystone-SDA

Le pape Léon XIV a demandé mardi soir une trêve d'un jour pour Noël dans le monde entier. Il n'a pas mentionné de conflit particulier mais a dit regretter le fait que "la Russie semble avoir rejeté la demande de trêve".

(Keystone-ATS) «Je renouvelle cette demande à toutes les personnes de bonne volonté afin qu’elles respectent au moins, en cette fête de la naissance du Sauveur, une journée de paix», a déclaré le pape à la sortie de sa résidence de Castel Gandolfo, dans les environs de Rome, avant de regagner le Vatican.

«Peut-être nous écouteront-elles et y aura-t-il 24 heures de paix dans le monde entier», a ajouté le pape américain. «Ce qui m’attriste particulièrement, c’est le fait que la Russie semble avoir rejeté la demande de trêve», a-t-il remarqué.

Léon XIV doit célébrer mercredi soir sa première messe de Noël depuis qu’il a été élu pape avant de prononcer jeudi à midi la traditionnelle bénédiction «Urbi et Orbi» (à la ville et au monde), dans laquelle le souverain pontife se livre traditionnellement à un tour d’horizon des conflits dans le monde.