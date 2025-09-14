La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le pape Léon XIV fête ses 70 ans

Keystone-SDA

Le pape Léon XIV, qui a fêté dimanche ses 70 ans, a remercié à l'issue de la prière de l'Angélus les fidèles venus par milliers sur la place Saint-Pierre au Vatican avec des pancartes lui souhaitant un joyeux anniversaire.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Très chers, il semble que vous savez que j’ai 70 ans aujourd’hui», a-t-il lancé souriant aux fidèles.

«Je rends grâce au Seigneur, à mes parents et je remercie tous ceux qui ont eu une pensée pour moi dans la prière», a sobrement conclu le souverain pontife, applaudissant la foule.

Aucun événement n’est officiellement prévu par le Vatican pour fêter l’anniversaire du pape qui présidera dans l’après-midi une messe pour les martyrs du XXIe siècle.

De nombreux messages de voeux sont cependant arrivés à Léon XIV de la part de personnalités politiques italiennes, notamment les présidents de la République, du Sénat et de la Chambre des députés.

