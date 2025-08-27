La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le Parc Chasseral a inauguré ses nouveaux locaux à Saint-Imier (BE)

Keystone-SDA

Le Parc régional Chasseral a célébré mardi soir l'inauguration de ses nouveaux locaux Saint-Imier (BE). Entre partenaires, représentants des communes, du comité et du conseil consultatif et membres de l'association, la pendaison de crémaillère a réuni une soixantaine de personnes.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le maire de Saint-Imier Corentin Jeanneret a souligné la fierté, pour sa commune, de continuer à accueillir une institution telle que le Parc Chasseral. Il s’est aussi réjoui de l’excellente collaboration qui existe depuis près de 25 ans entre les autorités communales et le Parc, indique mercredi le Parc dans un communiqué.

De son côté, le président du Parc régional Chasseral Michel Walthert est revenu sur les différentes étapes qui ont jalonné son parcours depuis sa création en 2001. Il a relevé l’importance d’offrir à la vingtaine de collaborateurs un environnement de travail digne et stimulant.

Ces nouveaux locaux doivent devenir «un lieu de rencontres, d’idées et de projets, un lieu où l’on construit l’avenir de notre belle région», selon les propos du président, repris dans le communiqué.

L’architecte Julien Corboz, superviseur des travaux, a lui détaillé les enjeux liés à la réfection d’un bâtiment classé monument historique.

Ce nouvel espace doit permettre au Parc régional Chasseral – qui regroupe 31 communes bernoises et neuchâteloises sur une superficie de 549 km2 – de poursuivre sereinement ses missions de préservation, de valorisation et de développement durable dans les meilleures conditions pour l’ensemble de la région.

