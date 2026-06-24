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Le parc des Musées rouvert à fin août à La Chaux-de-Fonds (NE)

Keystone-SDA

Fermé depuis plus d'une année pour cause de travaux, le parc des Musées de La Chaux-de-Fonds (NE) sera en grande partie rendu au public à compter du 28 août. Outre la nouvelle exposition de référence du Musée d'histoire (MH), de nouveaux services seront proposés, dont un café.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) L’offre s’adressera tant aux habitants de la Métropole horlogère qu’aux visiteurs des trois institutions culturelles emblématiques, ont fait savoir mercredi le MH, le Musée international d’horlogerie (MIH) et le Musée des beaux-arts. Le lieu offrira un café des Musées, avec terrasse et un parc réaménagé avec des places de jeux.

Cerise sur le gâteau, le parc repensé proposera une liaison directe entre le MIH et le MH, via un ascenseur. Le MH accueillera donc dans ses murs, dès le 29 août, un café appelé à devenir un lieu de rencontre et de détente pour la population locale et pour les plus de 50’000 visiteurs des trois institutions muséales.

Capitale culturelle

Le coût de 4,2 millions de francs fait partie d’un crédit global de 10,7 millions voté par le Conseil général en 2022. Le parc a souffert de la tempête qui a frappé les Montagnes neuchâteloises en juillet 2023. Les travaux ont consisté également en un gros chantier en vue de la rénovation de l’étanchéité du MIH.

Le programme de l’ensemble des rénovations vise à renforcer les synergies entre les trois musées, ont-ils précisé dans leur communiqué. Il doit aussi consolider leur rôle central au sein de l’offre culturelle chaux-de-fonnière dans la perspective et au-delà de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027.

Oeuvre suspendue

Afin de conférer à l’établissement une identité unique, «et muséale», un concours artistique a été organisé pour le décor du plafond du café. Un jury composé des représentants de chaque musée, de deux experts extérieurs et d’un représentant du Conseil communal a choisi à l’unanimité la proposition de Lucie Kohler.

La Vaudoise figurait parmi cinq artistes présélectionnés, issus de La Chaux-de-Fonds, de Suisse romande et de France. Lucie Kohler a dessiné aux crayons de couleur un ciel étoilé, «évoquant des églises médiévales, peuplé de personnages mi-humains, mi-animaux portant des toasts ou chevauchant trompette au clair un mouton parmi les comètes».

«Cette œuvre joyeuse, conviviale, truffée d’allusions tant à l’histoire de l’art qu’à la flore et la faune locales offrira à n’en pas douter un chaleureux cadre de conversations», relève encore le communiqué.

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