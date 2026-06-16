Le Parlement demande un accord avec l’UE en matière de défense

Keystone-SDA

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La Suisse doit conclure un accord avec l'UE en matière de sécurité et de défense. Le Conseil des Etats a validé mardi pour la deuxième fois une motion du National demandant que le Conseil fédéral ouvre des négociations avec Bruxelles. L'OTAN a finalement été exclue.

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(Keystone-ATS) Le contexte sécuritaire européen a profondément changé depuis que le gouvernement américain se retire progressivement de l’architecture de sécurité européenne. Celle-ci se reconstruit, et la Suisse doit y contribuer, selon les deux Chambres.

Avec ces partenariats, la Suisse pourrait effectuer des achats d’armements communs avec l’UE et adopter une politique de sécurité davantage axée sur le continent européen. Un tel rapprochement ne serait pas contraire au droit de la neutralité.

Les sénateurs avaient toutefois relevé que l’UE n’était pas en soi un concept de défense. Jugeant que l’OTAN représentait l’alliance la plus efficace dans ce domaine, ils l’avaient incluse dans la motion.

La Chambre du peuple avait tenu à son texte initial. Mardi, celle des cantons a plié, par 21 voix contre 20.