Le Parlement français ouvre un dernier débat sur l’aide à mourir

Keystone-SDA

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Un long processus qui s'achève: les députés ont débuté mercredi un dernier débat sur une proposition de loi la loi créant un "droit à l'aide à mourir", avant un ultime vote devant consacrer cette réforme sociétale majeure de la présidence d'Emmanuel Macron.

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(Keystone-ATS) La loi prévoit d’autoriser pour la première fois en France l’assistance au suicide, voire l’euthanasie, avec une série de conditions. La France va ainsi rejoindre le cercle relativement restreint des nations ayant ouvert ce droit, de la Belgique aux Pays-Bas en passant par la Suisse, le Canada ou l’Uruguay.

«Il y a des souffrances que plus rien n’apaise (…) qui empêchent de vivre» a déclaré à la tribune la ministre déléguée Camille Galliard-Minier (Autonomie et Personnes handicapées), ouvrant les débats en appelant à regarder «cette réalité (…) en face, avec respect et avec humilité».

Le vote final est attendu entre 19h00 et 20h00.

Ce nouveau droit serait réservé aux patients majeurs, atteints d’une affection incurable engageant le pronostic vital, et qui peuvent exprimer leur volonté de manière «libre et éclairée». Un médecin vérifierait leur éligibilité, puis une procédure collégiale évaluerait les critères, avant que le médecin ne prenne in fine la décision seul.

Le malade pourrait renoncer à tout moment, et s’administrerait lui-même le produit létal, sauf lorsqu’il «n’est physiquement pas en mesure de le faire», un médecin ou un infirmier pouvant s’en charger. Si l’initiative vise à faire basculer des députés, un rejet du texte serait une surprise, après un processus parlementaire qui a connu bien des rebondissements.

Si la gauche et les députés macronistes sont majoritairement pour, et la droite et l’extrême droite contre, chaque groupe a laissé à ses membres la liberté de vote sur un sujet qui mêle l’intime au politique. Tenant compte des oppositions qui persistent, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé mardi qu’il saisirait le Conseil constitutionnel en cas d’approbation.