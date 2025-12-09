Le parlement grison débloque 50 millions pour relocaliser Brienz

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

Le parlement grison a débloqué un crédit de 50 millions de francs pour relocaliser le village de Brienz. Si le risque d'effondrement du plateau au-dessus du village a été levé, ce montant doit permettre de dédommager les habitants qui souhaitent un relogement définitif

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Pour les députés grisons, tous partis confondus, il s’agit d’un geste de solidarité. Le crédit réclamé par le gouvernement et approuvé mardi vise à donner des perspectives d’avenir à la population de Brienz, évacuée depuis plus d’un an.

Les habitants concernés ont pu s’inscrire jusqu’à fin septembre pour un relogement préventif: la commune d’Albula a reçu 40 inscriptions, soit environ un tiers de la population du village. Les autorités n’en escomptaient pas autant.

Le coût de la relocalisation est estimé à 55,6 millions de francs. La Confédération devrait participer aux frais à hauteur d’environ 35%, une décision étant attendue à l’été 2026.

