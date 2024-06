Le patron de Boeing admet la “gravité” de la situation

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le patron de Boeing, Dave Calhoun, a reconnu mardi devant une commission d’enquête du Sénat américain la “gravité” de la situation au sein du groupe, en termes de qualité et de sécurité de la production. Il a promis que des progrès avaient d’ores et déjà été effectués.

“Notre culture est loin d’être parfaite, mais nous prenons des mesures et nous progressons”, a-t-il déclaré. “Nous comprenons la gravité, et nous nous engageons à aller de l’avant en toute transparence et prise de responsabilité, tout en augmentant l’investissement des employés”.

M.Calhoun répondait aux législateurs sur les problèmes rencontrés par le constructeur aéronautique depuis qu’un panneau a explosé sur un Boeing 737 Max lors d’un vol d’Alaska Airlines en janvier, au Capitole, à Washington,