Le patron de Swiss Re a perçu 6,3 millions de francs en 2025

Keystone-SDA

L'Allemand Andreas Berger, directeur général (CEO) du géant de la réassurance Swiss Re, a touché l'année dernière un salaire total de 6,32 millions de francs. En 2024, il avait perçu 5,16 millions après avoir repris les rênes du groupe en juillet.

1 minute

(Keystone-ATS) Le salaire fixe de M. Berger s’est élevé à 1,63 million de francs, contre 1,42 million précédemment, selon les indications fournies jeudi dans le rapport annuel de Swiss Re. Le patron a surtout bénéficié d’une rémunération variable de 4,69 millions, à comparer aux 3,74 millions de 2024.

Les salaires de la direction générale – CEO inclus – ont atteint 38,6 millions de francs, en légère baisse par rapport aux 38,7 millions de l’exercice précédent.

Le président Jacques de Vaucleroy a vu ses indemnités augmenter l’année dernière, celles-ci plafonnant à 3,4 millions de francs, à comparer aux 3,2 millions perçus l’année précédente. L’ensemble des administrateurs ont touché quelque 8,6 millions en jetons de présence, davantage que les 8,2 millions de 2024.