Le PDG de Sabena convoqué d'urgence à Zurich 16. mars 2001 - 17:33 Christophe Müller, le patron de Sabena, n'a pas eu beaucoup de temps à consacrer aux syndicats maison vendredi: il a dû sauter dans un avion pour Zurich, où l'attendait le nouveau président de SAirGroup, Mario Corti. A 9 heures, vendredi matin, Christophe Müller s'entretenait avec les représentants du personnel de Sabena. Il leur annonçait notamment la nomination de Mario Corti à la présidence du conseil d'administration de SAirGroup, dont il assume désormais également la direction opérationnelle. Mais Christophe Müller était pressé: son avion pour Zurich devait décoller à 9h35. Il s'est finalement arraché du tarmac de Bruxelles-Zaventem avec une bonne demi-heure de retard. A ses interlocuteurs, Christophe Müller n'a pas caché les raisons de son départ précipité: il était convoqué par un certain Mario Corti. A la direction de Sabena, on n'en dira pas davantage sur le but du voyage du patron. «Un déplacement en Suisse n'est pas anormal», minimise un porte-parole. Quant au service Communication de SAirGroup à Zurich, il est tout aussi sibyllin. Il refuse de confirmer ou d'infirmer l'entretien. «Nous ne commentons pas l'agenda de nos dirigeants.» Jamais à court d'une jolie formule, Christophe Müller, pour sa part, a précisé aux syndicalistes qu'il avait pris «un billet aller-retour». Façon de laisser entendre qu'il ne resterait pas à Zurich, dans l'immédiat du moins, dans un nouveau fauteuil tel que celui laissé vacant par Moritz Sutter à la tête de SAirLines. Chez Sabena, la nomination de Mario Corti a été plutôt bien accueillie. Les syndicats observent que l'homme venu de Nestlé a bonne réputation, comme en témoigne l'excellente performance du titre SAirGroup vendredi. Le personnel ne regrettera pas Eric Honegger, célèbre en Belgique pour ses remarques cassantes sur Sabena. Le cabinet du ministre Rick Daems, en charge du dossier au gouvernent belge, salue «une sorte de continuité» permettant «d'avoir un interlocuteur». Tout le monde attend avec impatience l'annonce de la stratégie revue et corrigée de SAirGroup, le 2 avril prochain. Thierry Zweifel, Bruxelles