Le Pentagone va enquêter sur le ministre de la Défense

Keystone-SDA

Le Pentagone va enquêter sur l'utilisation par son chef Pete Hegseth de la messagerie Signal, après la faille de sécurité concernant des frappes américaines sur les Houthis au Yémen, selon un mémo publié jeudi.

(Keystone-ATS) L’affaire, qui a secoué l’administration Trump la semaine dernière, avait été révélée par un journaliste du magazine The Atlantic, intégré par erreur à un groupe de discussions sur l’application chiffrée Signal. Les plus hauts responsables de l’administration évoquaient des frappes à venir contre les rebelles houthis du Yémen.

L’enquête va évaluer « à quel point le ministre de la Défense et d’autres responsables du ministère ont respecté les politiques et les procédures concernant l’utilisation d’applications commerciales de messagerie à des fins officielles », peut-on lire dans ce mémo.

« Par ailleurs, nous examinerons le respect des exigences en matière de classification et de conservation des documents », toujours selon ce mémo. L’enquête fait suite à une demande des deux principaux membres de la commission des Forces armées du Sénat, l’un républicain et l’autre de l’opposition démocrate.

Inspecteurs indépendants

Dans le gouvernement américain, les inspecteurs généraux sont indépendants. Ils sont notamment chargés de détecter et d’empêcher les fraudes, les gaspillages et les abus commis par les fonctionnaires. Ils doivent aussi enquêter sur les violations des lois, des règlements et des normes éthiques commises par les employés.

Malgré la polémique, le président Donald Trump a défendu son équipe de sécurité, son gouvernement s’en prenant directement au journaliste de The Atlantic. Pete « Hegseth fait un super boulot, il n’a rien à voir avec ça », avait-il affirmé.

Aucun responsable américain ne sera limogé, avait aussi insisté le vice-président JD Vance. En fin de semaine dernière, un juge fédéral avait ordonné à l’administration Trump de « préserver » les messages de la conversation sur Signal.