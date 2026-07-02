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Le personnel de St-Paul Médias se mobilise pour l’emploi à Fribourg

Keystone-SDA

Le personnel de St-Paul Médias, éditeur du quotidien fribourgeois La Liberté, se mobilise pour sauver les 18 emplois menacés après l'annonce d'une restructuration. Il se trouve engagé depuis le 18 juin dans une procédure de consultation pour licenciement collectif.

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1 minute

(Keystone-ATS) La délégation du personnel, «chiffres à l’appui», s’oppose à la stratégie générale du groupe et conteste les licenciements, ont fait savoir jeudi Syndicom et Impressum en présentant la mobilisation. Selon elle, l’ampleur de la suppression d’emplois porterait «gravement atteinte» à la qualité des titres et des services.

Réuni en assemblée mardi, le personnel «demande à l’entreprise de renoncer à cette saignée». Surtout que les effectifs ont déjà été amputés d’un cinquième (18%) en l’espace de trois ans à peine, ont précisé le syndicat et l’association professionnelle. D’où aussi le rassemblement de jeudi à midi devant le siège du groupe à Fribourg.

Le personnel exige le maintien non seulement des emplois, mais également d’une «presse régionale vivante dans le canton et la Broye vaudoise».

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