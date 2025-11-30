Le peuple et les cantons refusent l’initiative «pour l’avenir»

Keystone-SDA

Les "ultra-riches" ne seront pas plus taxés pour financer des mesures climatiques. Le peuple et les cantons ont refusé dimanche à 79% l'initiative "Pour l'avenir" qui voulait un impôt fédéral sur les successions et les donations, selon une projection de gfs.bern.

(Keystone-ATS) Tous les cantons disent non. En Valais, les citoyennes et citoyens rejettent l’initiative populaire des Jeunes socialistes par 83,5% des voix. Le non est de 68,6% à Neuchâtel, de 70,7% sur Vaud et de 70,9% dans le Jura.

Dans les autres cantons romands, selon des résultats partiels, le taux de refus est de 68,6% à Genève et de 74,7% à Fribourg. Le Tessin balaie le texte par 79,4% des voix.

En Suisse alémanique aussi, tous les cantons refusent l’initiative: Zurich par 73,4% et Bâle-Ville par 67,1%. Ailleurs outre-Sarine, le taux de refus est de plus de 80%: 83% à Lucerne, 82,7% dans les Grisons, 85,7% à Berne et même 91% à Schwyz et en Appenzell Rhodes-Intérieures.

Effet rétroactif

L’initiative populaire «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement» (initiative pour l’avenir) demandait un impôt fédéral de 50% sur les successions et les donations à partir d’un montant exonéré de 50 millions de francs. Elle ne prévoyait aucune exception.

Cet argent devait non seulement servir à financer des mesures climatiques, mais aussi contribuer à réduire les inégalités sociales qui se creusent, selon les initiants. Le texte ne fixait pas précisément la répartition des fonds ni leur affectation.

L’initiative demandait encore que les successions et les donations soient imposées dès le jour de la votation avec effet rétroactif. Afin d’éviter que les personnes très fortunées ne quittent la Suisse, la Confédération devait prendre des mesures, mais le texte n’en précisait pas la nature.