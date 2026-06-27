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Le PLR approuve la révision de la loi sur le matériel de guerre

Keystone-SDA

Lors de son assemblée des délégués samedi à Soleure, le PLR a donné son feu vert à la révision de la loi sur le matériel de guerre. Une seule personne s'est abstenue.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Thomas Süssli, ancien chef de l’armée et membre du PLR, a fait campagne en faveur du «oui» à la révision de la loi sur le matériel de guerre. L’ancienne loi a isolé et affaibli la Suisse, a déclaré M. Süssli à Soleure. «Plusieurs pays ne souhaitent plus acheter de matériel de guerre.» Or, la Suisse est à la pointe dans le domaine des drones. Des dizaines de start-ups en tirent leurs revenus.

Aujourd’hui, les pays ne sont pas autorisés à céder à un allié impliqué dans un conflit des armes qu’ils ont achetées en Suisse. La révision de la loi vise à changer cela.

Une alliance regroupant notamment le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA), le PS et les Vert-e-s a lancé avec succès un référendum contre cette révision. Le peuple devra se prononcer sur le sujet.

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