Le plus grand salon du jeu vidéo ouvre ses portes à Cologne

1 minute

(Keystone-ATS) Plusieurs centaines de milliers de joueurs convergent vers Cologne jusqu’à dimanche pour la Gamescom, grand-messe annuelle du jeu vidéo en Europe. L’occasion de tester les blockbusters de la fin de l’année, malgré l’absence des géants japonais Nintendo et Sony.

Les fans auront notamment l’occasion de poser leurs mains en avant-première sur des titres comme “Star Wars Outlaws” d’Ubisoft, prévu pour le 30 août, ou “Dragon Ball Sparking! Zero” de Bandai Namco, très attendu par les fans de la saga, avant sa sortie le 8 octobre.

Souvent au prix de très longues files d’attentes.

Répartis sur une dizaine de halls immenses au sein du Koelnmesse, plus de 1400 exposants – incluant aussi bien des studios et des éditeurs que des boutiques spécialisées – sont réunis sur plus de 230’000 m2.

“Après la forte croissance de l’année dernière, nous prévoyons d’établir de nouveaux records à la Gamescom, avec encore plus d’exposants et une plus grande participation internationale”, a ainsi indiqué mi-juillet Tim Endres, son directeur.