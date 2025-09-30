La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le pont autoroutier entre Bex et St-Maurice doit être investigué

Keystone-SDA

Le pont sur le Rhône qui relie Bex à St-Maurice sur l'autoroute A9 doit être investigué. L'Office fédéral des routes (OFROU) va ainsi pouvoir évaluer l'état de l'ouvrage et ses besoins en assainissement.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Afin de limiter les nuisances au niveau du trafic, le pont sera fermé durant deux nuits, dans chaque sens, du 6 au 10 octobre. La circulation restera maintenue sur une voie par direction.

Les ouvrages d’art des routes nationales font régulièrement l’objet d’investigations par l’OFROU afin d’assurer la sécurité des usagers de la route», rappelle ce dernier dans un communiqué diffusé mardi. «Ces investigations permettent d’évaluer l’état des ouvrages et de planifier les mesures d’assainissement nécessaires.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision