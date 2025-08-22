Le Portugal lutte toujours contre des feux de forêts dévastateurs

Malgré une amélioration de la situation due à la baisse des températures, le Portugal lutte toujours vendredi contre de violents incendies, dont un, dans le centre du pays, mobilise près de 1600 pompiers appuyés par des moyens aériens, selon la protection civile.

(Keystone-ATS) Il «pourrait probablement s’agir (…) du plus grand incendie jamais enregistré au Portugal», a estimé auprès de l’AFP Paulo Fernandes, professeur du Département des Sciences Forestières de l’Université de Tras-Os-Montes, évoquant ce sinistre, qui a éclaté à Arganil il y a une dizaine de jours.

Selon des données encore provisoires, M. Fernandes estime la superficie dévastée par cet incendie à quelque 60’000 hectares, soit l’équivalent de trois fois la surface du lac de Morat.

Comme l’Espagne voisine, elle aussi touchée par des incendies historiques cet été, le Portugal connaît une accalmie sur le front des feux de forêt depuis jeudi, grâce à une baisse des températures qui devrait se poursuivre dans les prochains jours.

Soutien européen

Depuis fin juillet, ces incendies ont déjà fait trois morts et plusieurs blessés graves, notamment parmi les pompiers, et détruit habitations et exploitations agricoles.

Face à l’ampleur des feux, le Portugal avait demandé il y a une semaine des renforts dans le cadre du mécanisme européen de protection civile. Il compte actuellement sur l’aide de deux appareils suédois, deux Canadairs grecs et un hélicoptère Super Puma français.

«Seuls ceux qui ne connaissent pas le pays (…) peuvent penser qu’il est possible d’être partout, en tout temps, et d’anticiper l’apparition comme la propagation rapide de tous les incendies», s’est justifié jeudi soir le premier ministre Luis Montenegro, critiqué pour sa gestion de la catastrophe.

A l’issue d’un conseil des ministres extraordinaire jeudi, il a annoncé une série de mesures d’urgence en faveur des populations touchées, dont le financement, dans la limite de 250’000 euros, de la reconstruction des résidences principales détruites, ou encore des aides pour les agriculteurs.

Le pire en 2017

Le chef du gouvernement a également reconnu la nécessité d’engager une réflexion sur la gestion des forêts et le système actuel de protection civile.

A la demande de l’opposition, il devra s’expliquer sur la gestion des incendies mercredi prochain au Parlement.

Selon les données du Système Européen d’Information sur les Incendies de Forêt (EFFIS), un indicateur de l’observatoire européen Copernicus, près de 276’000 hectares ont brûlé depuis le début de l’année au Portugal.

En 2017, plus de 563’000 hectares avaient brûlé, notamment lors d’incendies dévastateurs qui avaient fait 119 morts.

La péninsule ibérique est fortement frappée par le réchauffement climatique, provoquant canicules et sécheresses qui favorisent les feux de forêts, selon les experts.