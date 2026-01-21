La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le président américain Donald Trump est arrivé à Davos (GR)

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump est arrivé mercredi vers 14h00 à Davos (GR), a constaté Keystone-ATS. Son hélicoptère, accompagné de plusieurs autres appareils, s'est posé sur l'héliport de la station grisonne.

1 minute

(Keystone-ATS) De nombreux curieux étaient présents pour tenter d’apercevoir le locataire de la Maison Blanche, entouré de forces de sécurité lourdement armées.

Un tapis rouge a été déroulé au pied de l’appareil pour accueillir Donald Trump.

