Le président d’Economiesuisse renonce à se représenter

Keystone-SDA

La faîtière des entreprises helvétiques Economiesuisse aura un nouveau président l'année prochaine. Christoph Mäder, qui occupe actuellement ce poste, le quittera à la fin de son mandat.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le président d’Economiesuisse, âgé de 65 ans, arrivera au terme de son mandat à l’automne 2026, a indiqué dimanche l’association à l’agence de presse Keystone-ATS. Et d’ajouter: «Le comité directeur est soucieux d’assurer une succession en bonne et due forme le moment venu».

Le changement à venir à la tête de la faîtière a été révélé par le «Sonntagsblick». Interrogée sur les raisons de ce changement, Economiesuisse n’a pas donné davantage d’information.

