Le président de l’UDC demande l’unité contre les accords avec l’UE

Keystone-SDA

Le président de l'UDC Marcel Dettling a appelé samedi son parti à rejeter le nouveau paquet d'accords entre la Suisse et l'Union européenne (UE). Ces accords bafouent selon lui l'indépendance de la Suisse.

1 minute

(Keystone-ATS) M. Dettling a souligné que le traité proposé n’avait rien à voir avec des accords bilatéraux. Les accords bilatéraux sont négociés entre partenaires sur un pied d’égalité, ce qui n’est absolument pas le cas ici, a déclaré le président de parti et conseiller national (SZ) lors de l’assemblée des délégués à Wimmis (BE).

Selon l’UDC, seule «la partie adverse» peut à tout moment fixer de nouvelles règles que la Suisse doit accepter. Dans le cas contraire, elle s’expose à des paiements compensatoires. M. Dettling a parlé d’un «traité de soumission», une formule lancée depuis la présentation des accords en décembre 2024.

M. Dettling a également critiqué le fait qu’il ne devrait pas y avoir de référendum obligatoire avec une majorité des cantons.