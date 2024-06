Le président ukrainien à Berlin pour rencontrer Olaf Scholz

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé lundi soir à Berlin, où il rencontrera le chancelier Olaf Scholz, a-t-il annoncé sur le réseau social X (ex-Twitter). Il va également participer à une conférence sur la reconstruction de son pays.

“Le chancelier Scholz et moi-même discuterons de la poursuite de l’aide à la défense, de l’extension du système de défense aérienne de l’Ukraine et de la production conjointe d’armes”, a écrit M. Zelensky.

L’Allemagne a récemment autorisé l’Ukraine à utiliser des armes allemandes pour frapper des cibles en Russie, ce qu’elle hésitait jusqu’à présent à faire, de crainte d’une escalade.

Après l’invasion russe en février 2022, l’Allemagne a abandonné sa position traditionnellement pacifiste pour devenir le deuxième fournisseur d’aide militaire à l’Ukraine en valeur absolue, derrière les Etats-Unis.

Reconstruction de l’Ukraine

M. Zelensky doit en outre participer mardi et mercredi à Berlin à une Conférence pour la reconstruction de l’Ukraine, qui réunit les représentants des gouvernements et du secteur privé, dont dix premiers ministres. “Des solutions urgentes pour le secteur ukrainien de l’énergie seront notre première priorité”, a affirmé le président ukrainien.

“Je rencontrerai également le président fédéral Frank-Walter Steinmeier et le président du Bundestag Bärbel Bas et je visiterai une base militaire où nos soldats s’entraînent”, a-t-il ajouté.

M. Zelensky doit ensuite se rendre samedi et dimanche en Suisse, au Bürgenstock (NW), pour participer à une “conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine” rassemblant plus de 90 pays et organisations, mais pas la Russie ni la Chine.