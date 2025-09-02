Le premier citoyen du Canton Stéphane Montangero fêté à Aigle (VD)

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

La commune d'Aigle (VD) a célébré mardi après-midi l'accession de son municipal Stéphane Montangero à la présidence du Grand Conseil vaudois pour une année. La cérémonie officielle a réuni plus de 500 invités.

Ce contenu a été publié sur
3 minutes

(Keystone-ATS) «Cette journée est un moment traditionnel pour toutes les institutions vaudoises. C’est un moment unique et une parenthèse bienvenue dans notre monde chahuté», a déclaré le député socialiste, élu à la présidence du Parlement en juin dernier.

Comme le veut la coutume dans le canton, la fête a eu lieu dans la commune de l’élu. Placé sous le signe de la convivialité et du chasselas, l’événement a ainsi réuni représentants politiques, judiciaires et ecclésiastiques dans la cité aiglonne.

Dès 14h45 – quart d’heure vaudois oblige – se sont enchaînés discours, intermèdes musicaux et pointes d’humour, la partie officielle étant animée par les comédiens suisses Khany Hamdaoui et Simon Romang.

C’est entre autres grâce à eux que l’on a appris, au détour de boutades, que le président élu adore le fromage et les caracs, et qu’il faisait partie d’un groupe de punk dans sa jeunesse.

Sens de l’écoute

De manière plus solennelle, les différents intervenants ont tantôt loué l’optimisme, le sens de l’écoute que le pouvoir de persuasion de celui «qui se dédie depuis des décennies à la chose publique», selon les mots de Christelle Luisier Brodard. Elu au Grand Conseil vaudois depuis 2007, le socialiste est l’un des députés les plus expérimentés du Parlement.

La présidente du Conseil d’Etat vaudois a également affirmé que Stéphane Montangero «saura à coup sûr porter haut et fort les valeurs d’échange et de bienveillance.» Les membres du gouvernement étaient d’ailleurs présents in corpore, à l’exception de Rebecca Ruiz, en arrêt maladie depuis le 21 août.

«La présidence du Grand Conseil n’est pas tant une fonction qu’une aventure humaine, une parenthèse hors du temps» a, quant à lui, exprimé le président sortant Jean-François Thuilliard. L’élu UDC a souhaité un «bon vol» à celui qui s’embarque dans un «voyage de découverte des mille facettes du canton.»

Institutions «chahutées»

Parmi ces aspects figure également la «situation compliquée» des finances et des institutions cantonales, relevée à la fois par Christelle Luisier Brodard et Stéphane Montangero.

Fidèle à son optimisme reconnu par ses pairs, l’Aiglon a invité à «apprendre à danser sous la pluie», tout en soulevant les conditions favorables existant dans le canton et dans le pays. «Je reste convaincu que c’est bien de l’union que vient la force d’une société. C’est ensemble que l’on est plus forts et que l’on va plus loin», a-t-il continué.

Dans un même élan, la population était invitée à participer au cortège dans la ville et au cocktail dînatoire au Château d’Aigle, après la partie officielle de la cérémonie.

Quatrième président d’Aigle

Le socialiste est le quatrième élu originaire d’Aigle à assumer le rôle de premier citoyen du canton. Il y a neuf ans, la commune célébrait la présidence de Grégory Devaud, actuel syndic d’Aigle, aussi présent à la réception.

«Cela montre que notre cité n’est pas seulement une ville ouverte sur le monde, mais aussi un vivier de personnes motivées à s’engager pour la collectivité par-delà les montagnes et référendums», a glissé le député PLR lors de son allocution.

