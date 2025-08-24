La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le Premier ministre canadien Mark Carney en visite à Kiev

Keystone-SDA

Le Premier ministre canadien Mark Carney est arrivé dimanche à Kiev pour célébrer la fête de l'indépendance ukrainienne. Dans le même temps, les dirigeants mondiaux font pression pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «En ce jour de fête de l’indépendance ukrainienne, et à ce moment critique de l’histoire de cette nation, le Canada renforce son soutien et ses efforts en faveur d’une paix juste et durable pour l’Ukraine», a écrit M. Carney sur X à son arrivée dans la capitale ukrainienne.

Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andriï Sybyga a accueilli le Premier ministre canadien à la sortie du train, à Kiev, selon des photos partagées sur son compte X.

«Nous sommes reconnaissants au Canada de partager ce jour important avec nous et apprécions tout le soutien», a-t-il écrit sur X. M. Carney participera aux célébrations du jour de l’Indépendance et rencontrera le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Poursuite des combats

La visite de M. Carney intervient également alors que les perspectives d’un sommet entre les présidents russe et ukrainien s’estompent, une solution défendue par le président américain Donald Trump dans le cadre de ses efforts pour mettre fin à la guerre.

Le même jour, l’Ukraine a lancé une série d’attaques aux drones sur le territoire russe provoquant des incendies dans une centrale nucléaire et un terminal pétrolier.

Les forces russes continuent, elles, de progresser lentement sur le front, annonçant samedi avoir pris deux villages dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
58 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
22 J'aime
17 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision