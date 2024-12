Le Premier ministre français dit vouloir rebâtir Mayotte en 2 ans

Keystone-SDA

Le nouveau Premier ministre français François Bayrou a promis lundi à Mayotte un plan d'aide avec "des réponses rapides" lors d'une intense journée de déplacement sur l'île dévastée par le cyclone Chido. Il s'est dit déterminé à reconstruire Mayotte en deux ans.

(Keystone-ATS) « Les Mahorais ont souvent le sentiment que ce qu’on leur apporte, ce sont des assurances, de belles paroles de solidarité dans les déclarations, mais ce qu’ils veulent, c’est du réel. (…) Après une journée de dialogue, nous annoncerons ce soir un plan qui s’appellera ‘Mayotte debout' », qui permettra « d’apporter des réponses rapides », a affirmé François Bayrou. Les habitants attendent de pied ferme des réponses concrètes du gouvernement.

« Et puis après, il y aura une deuxième phase d’ici quelques mois. C’est un plan à long terme. Parce qu’il ne s’agit pas seulement de reconstruire Mayotte comme elle était. Il s’agit de dessiner l’avenir de Mayotte, différent », a ajouté M. Bayrou. Le Premier ministre français a répété son « objectif » de rebâtir Mayotte en deux ans.

Accompagné de cinq ministres, dont les ministres d’Etat Elisabeth Borne (Education) et Manuel Valls (Outremer), François Bayrou doit s’exprimer depuis le conseil départemental mahorais en fin de journée. Le sort de Mayotte pourrait faire l’objet d’un projet de loi spéciale, qui serait présentée lors du Conseil des ministres vendredi.

Habitations précaires

Mais pour la députée Liot (centre-droit) de Mayotte Estelle Youssouffa, les efforts ne sont « pas à la hauteur des besoins ». « Il faut calibrer l’aide à hauteur de la population réelle », y compris les immigrés en situation irrégulière au regard de la loi française, nombreux dans l’archipel, a-t-elle estimé.

M. Bayrou a jugé à cet égard « irresponsable » de prétendre « qu’il n’y a pas un problème d’immigration brûlant à Mayotte ». « Notre devoir à nous, c’est de poser la question et de tenter d’apporter des réponses », par « des propositions de loi qui isoleront les sujets qui seront des sujets de blocage », a-t-il dit. Revenir sur le droit du sol à Mayotte, déjà restreint dans l’archipel, « est une question qu’il faut se poser », a-t-il ajouté.

Environ un tiers de la population de Mayotte – officiellement 320’000 habitants selon l’Institut national de la statistique français (Insee), mais peut-être 100’000 à 200’000 de plus compte tenu de l’immigration irrégulière – réside dans des habitats précaires, entièrement détruits.

« Prudence » sur le bilan

Chido, cyclone le plus dévastateur à Mayotte depuis 90 ans, a causé le 14 décembre la mort de 39 personnes et fait plus de 5’600 blessés, selon un bilan publié dimanche par les autorités.

Concernant le bilan des victimes, M. Bayrou a appelé lundi à une « très grande prudence », affirmant que les « rumeurs de milliers de morts » n’étaient « pas fondées » et que les décès se comptaient plutôt en « quelques dizaines ou quelques centaines ». Le préfet de Mayotte avait évoqué au lendemain de la catastrophe la possibilité qu’il y ait « plusieurs centaines » de morts. « Peut-être approcherons-nous le millier, voire quelques milliers », avait-il ajouté.

Les dommages sont en tous cas colossaux dans ce département le plus pauvre de France. Les secours y sont depuis à pied d’oeuvre pour rétablir les services essentiels comme l’eau, l’électricité et les réseaux de communications.

Impatience et colère

Après l’acheminement dans son avion de 2,5 tonnes de matériel humanitaire, le Premier ministre a débuté la journée par plusieurs visites: usine de dessalement de Petite-Terre, collège de Kaweni 2 à Mamoudzou, hôpital de campagne installé après le cyclone. « Tout a été vandalisé », a déploré un professeur de sport, qui réclame que le collège soit « gardé ».

En montrant les collines dévastées où se trouvaient des bidonvilles, le maire de Mamoudzou Ambdilwahedou Soumaila a plaidé pour que l’on « arrête ça ». « On ne peut pas laisser les gens refaire les mêmes erreurs en espérant que demain il y aura des résultats différents », a-t-il fait valoir auprès de M. Bayrou.

Lors d’un déplacement les 19 et 20 décembre, où il avait été confronté à l’impatience, la colère et au désespoir de Mahorais qui ont souvent tout perdu, le président Emmanuel Macron avait annoncé de premières mesures d’urgence pour Mayotte. M. Macron a également été confronté pendant de longues heures à l’impatience, la colère et au désespoir de Mahorais qui ont souvent tout perdu.

M. Bayrou a, lui, connu une première et intense polémique en se rendant, deux jours après le passage du cyclone, à Pau pour présider le conseil municipal de la ville dont il est le maire depuis 2014.

A l’issue de sa visite à Mayotte, le Premier ministre français se rendra sur l’île de La Réunion, importante base logistique pour l’aide à l’archipel mahorais, où il poursuivra sa visite mardi matin avant de regagner la métropole.