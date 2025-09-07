Le Premier ministre japonais annonce sa démission
Le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, a annoncé dimanche sa démission après moins d'un an en fonction, période durant laquelle son parti a perdu la majorité absolue dans les deux chambres du parlement.
Ce contenu a été publié sur
1 minute
(Keystone-ATS) «J’ai décidé de démissionner de mon poste de président du Parti libéral-démocrate», a-t-il déclaré, en faisant référence au parti au pouvoir dont le patron devient de facto le chef du gouvernement au Japon.