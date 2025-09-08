La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le prince Harry sur la tombe de sa grand-mère à Windsor

Keystone-SDA

Le prince Harry s'est rendu lundi au château de Windsor, à l'ouest de Londres, pour déposer une gerbe et se recueillir en privé sur la tombe de sa grand-mère la reine Elizabeth II, décédée il y a trois ans, a indiqué son porte-parole.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) La tombe d’Elizabeth II, décédée le 8 septembre 2022, se trouve dans la chapelle St George du château.

Le prince Harry, qui vit en Californie et ne vient que rarement au Royaume-Uni, y est arrivé lundi pour plusieurs engagements ces prochains jours.

Avec une question toujours sans réponse à ce stade: rencontrera-t-il enfin son père, le roi Charles III, qui souffre d’un cancer, après des années de déchirures et d’incompréhensions familiales très publiques?

Harry était seul lorsqu’il est allé se recueillir au château de Windsor, a précisé son porte-parole à l’AFP.

Une famille en froid

Le prince et son père ne se sont pas vus depuis février 2024, quand Harry, également connu comme le duc de Sussex, avait sauté dans un avion après avoir appris que le roi âgé de 76 ans souffrait d’un cancer, pour lequel il est toujours soigné.

Le prince, qui a 40 ans, a assisté lundi soir à Londres au gala de charité de l’organisation WellChild en faveur d’enfants handicapés, dont il est le parrain depuis 17 ans.

Mardi, il se rendra à Nottingham (nord) où il visitera un studio d’enregistrement ouvert aux jeunes et annoncera «un don substantiel» en faveur d’une autre association, Children in need, qui lutte contre la violence contre les enfants.

Harry est aussi en froid avec son frère William, héritier de la couronne, qui avait un engagement lundi en dehors de Londres. Les deux princes n’étaient qu’à une dizaine de kilomètres l’un de l’autre lundi après-midi. Leur père a passé le week-end en Ecosse.

«J’aimerais beaucoup me réconcilier avec ma famille», avait confié en mai Harry à la BBC. «Je ne sais pas combien de temps il reste à mon père», avait-il ajouté.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
13 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision