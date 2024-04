Le prix d’honneur du Festival du film de Locarno à Jane Campion

(Keystone-ATS) La cinéaste néo-zélandaise Jane Campion sera récompensée pour l’ensemble de sa carrière lors du 77e Festival du film de Locarno. Elle recevra le “Pardo d’Onore” le 16 août sur la Piazza Grande, où deux de ses oeuvres majeures seront projetées.

C’est Jane Campion elle-même qui a choisi les deux films qui seront projetés ce soir-là. “An Angel at My Table” (Un ange à ma table, 1990) et “The Piano” (La Leçon de piano, 1993). Pour l’occasion, “The Piano” sera présenté dans une toute nouvelle version restaurée en 4K, qui fera ses débuts sur la Piazza Grande, indiquent les organisateurs du festival mercredi dans un communiqué.

A travers neuf longs métrages, une demi-douzaine de courts métrages et ses deux saisons de la série télévisée “Top of the Lake” (2013-17), la réalisatrice s’est affirmée comme l’une des architectes majeures de l’imaginaire cinématographique contemporain. Et sa biographie est une succession de premières fois, ajoutent-ils.

Jane Campion a été la première femme à remporter la Palme d’Or à Cannes en 1993 avec “The Piano”. Elle fut aussi première femme à être nommée à deux reprises pour le prix de la meilleure réalisation aux Oscars – qu’elle a décroché pour The Power of the Dog (2021) -, la première cinéaste néo-zélandaise à concourir au Festival international du film de Venise, et la première femme à remporter le Lion d’Argent dans la catégorie Meilleure Réalisation.

Le public aura l’occasion de rencontrer Jane Campion le samedi 17 août, lors d’une table ronde, précisent les organisateurs du festival, qui se tiendra du 7 au 17 août prochains. D’autres cinéastes majeurs ont reçu le Prix d’honneur du Festival du film de Locarno, dont Jean-Luc Godard, Agnès Varda, Manoel de Oliveira, Bernardo Bertolucci, Ken Loach, Werner Herzog, ou, l’an dernier, Harmony Korine.