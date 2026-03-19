Le prix du gaz s’envole après les attaques au Qatar

Keystone-SDA

Le tarif du gaz naturel décollait jeudi matin, réagissant vivement à des frappes iraniennes sur des champs gaziers au Qatar, faisant craindre aux experts une crise énergétique accrue.

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(Keystone-ATS) Vers 08h20, le prix du gaz TTF néerlandais, qui fait référence en Europe, bondissait de 27,93% à 69,91 euros le mégawattheure, son niveau le plus élevé depuis l’éclatement de la guerre dans la région du Golfe. Le 27 février, avant le début des hostilités, le tarif se négociait à quelque 31 euros.

Au niveau du pétrole, le Brent de la mer du Nord grimpait de 6,05% à 113,88 dollars le baril, tandis que celui du WTI accélérait de 0,29% à 96,52 dollars.

La compagnie énergétique publique du Qatar a fait état jeudi d’incendies et de «dommages considérables» sur le complexe gazier de Ras Laffan, après de nouvelles attaques de missiles à l’aube sur ce site majeur de production de gaz naturel liquéfié (GNL). L’Iran avait menacé de s’en prendre aux infrastructures énergétiques dans le Golfe en représailles à des frappes israélo-américaines sur ses propres installations.

Le Qatar est le deuxième exportateur mondial de GNL derrière les Etats-Unis et Ras Laffan est son principal site de production de cet hydrocarbure.

«Les craintes d’une crise énergétique augmentent», ont constaté les analystes de LBBW, rappelant qu’environ 20% de l’offre mondiale en GNL provient de cette région.

Pour John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement à la banque Cité Gestion, «l’escalade géopolitique a franchi un nouveau cap avec des frappes visant les infrastructures de gaz naturel liquéfié au Qatar et l’expulsion de diplomates iraniens, signal d’une rupture diplomatique majeure».