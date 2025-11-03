La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le procès de deux islamistes d’origine balkanique débute

Keystone-SDA

Le procès de deux islamistes originaires des Balkans a débuté ce matin devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Actifs au sein d'un groupe genevois, ils sont accusés en particulier de soutien et de participation à une organisation terroriste active au Kosovo.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La défense a produit des pièces censées démontrer que des membres éminents de l’organisation kosovare avaient été acquittés dans leur pays. Le Ministère public de la Confédération (MPC) s’est opposé à ce dépôt, le jugeant tardif et relevant de la mauvaise foi. La Cour des affaires pénales a admis cependant ces documents.

Le tribunal a passé ensuite l’interrogatoire du premier accusé. Ce Kosovar de 37 ans a justifié ses «aveux» par un désir de «sincérité». Il a expliqué son parcours religieux par la lecture dès 2014 de textes wahhabites qui l’ont amené à se rapprocher de l’islamisme.

Les deux prévenus sont accusés de participation et soutien aux «Frères de Viti», qui voulaient prendre le pouvoir et imposer la charia dans une région du Kosovo. Les deux hommes sont présumés innocents.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision