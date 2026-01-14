La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le programme d’évaluation des prestations porte ses fruits

Keystone-SDA

Le programme d'évaluation des technologies de la santé (ETS) porte ses fruits, estime mercredi le Conseil fédéral dans un rapport. Il permet d'économiser 150 millions de francs par année.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La Confédération examine systématique les prestations médicales grâce au programme ETS. Celui-ci permet de détecter les prestations inefficaces et d’économiser chaque année des millions de francs. Des économies en constante croissance.

Le processus a été introduit en 2017. Le but du gouvernement était de réduire les coûts de la santé de 220 millions de francs par an sur le moyen et long terme.

Mi-2022, le Conseil fédéral avait annoncé que les évaluations établies avaient permis d’économiser 35 millions de francs par an dans l’assurance obligatoire. Ces économies se montent actuellement à 150 millions de francs, annonce le Conseil fédéral mercredi.

