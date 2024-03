Le programme des SIG éco21 cartonne en 2023

(Keystone-ATS) Le programme d’économies d’énergie éco21 mis en place par les Services industriels de Genève (SIG) a rencontré un franc succès l’année dernière. Les entreprises et les propriétaires immobiliers l’ont fortement sollicité, indique l’entreprise lundi.

A la fin de 2023, le programme éco21, qui a été lancé en 2007, a permis d’économiser 271 GWh/an d’électricité, soit environ 10% de la consommation totale du canton, relèvent les SIG. Le programme a aussi permis de réduire les émissions de CO2 des bâtiments du canton de 652’000 tonnes.

Les économies réalisées grâce aux aides d’éco21 sur la consommation électrique ont permis de réduire la facture d’électricité de la population de 46 millions de francs en 2023. Les 182 millions de francs d’aides octroyées en quinze ans ont généré plus de 633 millions de francs d’investissements par les privés.

Le programme éco21 vise à aider la population genevoise à réduire sa consommation énergétique et ses émissions de CO2. Il s’adresse à tous les clients des SIG et consiste en conseil, en un accompagnement et en des aides financières, rappelle l’entreprise dans un communiqué.